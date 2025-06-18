Коммунальщики выкопали гроб с костями у школы в Петербурге
У одной из школ Колпинского района Санкт-Петербурга неизвестные закапали гроб с человеческими костями, сообщает «Мойка78».
Неожиданную находку сделали коммунальщики 17 июня. Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводили работы возле школы.
Они откопали ящик, напоминающий гроб. Он находился на глубине 2 м. Внутри лежал человеческий череп.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Останки были осмотрены. Кости направили в морг для экспертизы.
Ранее в Петербурге двое неизвестных пытались похитить товар из магазина и ранили продавца ножом. Мужчину доставили в больницу, злоумышленников задержали.