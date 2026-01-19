сегодня в 15:20

Коммунальщики убирают воду, вытекшую на проезжую часть в центре Москвы

В Центральном административном округе Москвы ликвидируют последствия вытекания воды на проезжую часть, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Коммунальщики работают в районе пересечения Большой Андроньевской и Таганской улиц. Там вода вытекла на проезжую часть.

Вытекание было оперативно локализовано. Специалисты приводят дорогу и прилегающую территорию в порядок.

Ситуация не сказалась на водоснабжении потребителей. Оно осуществляется в штатном режиме.

Между тем десятки тысяч жителей Ростовской области уже 4 дня сидят без воды из-за аварии. Запасы в домах уже закончились, а в магазинах раскупили почти все пятилитровые бутылки. Людям приходиться топить снег и ходить на родники.

