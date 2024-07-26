«КоммерсантЪ»: в Фарион стрелял футболист по фамилии Зинченко
На Украине раскрыли данные киллера, задержанного по делу Фарион
На Украине раскрыли данные киллера, задержанного по делу об убийстве бывшего депутата Раду Ирины Фарион, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание «Страна.ua».
По данным украинского СМИ, задержанного зовут Вячеслав Зинченко.
О задержанном известно, что он родился 3 апреля 2006 года и выступал за футбольную команду в Днепропетровске.
О мотивах предполагаемого убийцы до сих пор ничего не известно, указывает издание.
Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове, она скончалась в больнице. Ответственность за убийство взяла на себя ультраправая группировка NS/WP.