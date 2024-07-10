«Коммерсант»: у сбежавших миллиардеров из МВД арестовали новые активы

Следователи продолжили арестовывать активы экс-сотрудников МВД, которых заочно обвинили в получении рекордной в истории полиции взятки в размере 5 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

Среди множества объектов недвижимости у обвиняемых еще обнаружили апартаменты в ЖК «Алые паруса» (500 кв. м). На них судом наложили обременения.

Экс-полицейские «крышевали» администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). Действия Иванова, как выяснили в суде, нанесли клиентам криптобиржи ущерб на сумму свыше 18 млрд рублей.

Речь идет об бывшем начальнике отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием ИТ, Георгии Сатюкове и его подчиненном Дмитрии Соколове. Предварительно, оба скрылись в другой стране.

Следствие считает, что экс-полицейские конвертировали часть криптовалюты в доллары, евро и рубли и разместили деньги на десятках счетов в разных банках, вложили в ценные бумаги. После этого обвиняемые начали скупать недвижимость.

Есть информация, что Соколов приобрел апартаменты в самом высоком здании Дубая — башне «Бурдж-Халифа». Еще недвижимость была и в Москве. У предполагаемых взяточников арестовали квартиру в ЖК «Нежинский ковчег».

Злоумышленники покупали жилье и открывали счета в основном на подруг и сожительниц. Скорее всего, экс-полицейские брали пример со скандально известного полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, рекорд которого они побили в три раза. Сейчас Захарченко отбывает присужденный ему срок в 16 лет в тюрьме.

О взятках следователи смогли узнать от Иванова, который попался на деле о растрате (статья 160 УК РФ) криптовалюты.