Комик Денис Чужой*, «Говорит НеМосква»* и Тумсо Абдурахманов* стали иноагентами

Минюст России пополнил перечень иностранных агентов. В него вошли журналист Дмитрий Трещанин*, комик Денис Алесин* (Денис Чужой*), блогер из Чечни Тумсу (Тумсо) Абдурахманов* и проект «Говорит НеМосква»*, сообщается на сайте ведомства.

8 ноября Генпрокуратура России также признала нежелательной украинскую неправительственную организацию «Центр информации про права человека»**, известную также как «Центр прав человека ZMINA»**. По данным ведомства, эта НПО критиковала действия руководства РФ и лоббировала антироссийскую политику Запада.

Ранее в Госдуме заявляли, что иноагентами в русском языке именуют людей, считающихся оппонентами народу и государству. По словам зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, иностранным агентам необходимо указывать свой статус в любых сообщениях, даже если это будет поздравление с праздником.

*Внесен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ

**Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.