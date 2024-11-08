Украинский «Центр прав человека ZMINA»* признан нежелательным в РФ

Украинская неправительственная организация (НПО) «Центр информации про права человека»*, также именуемая «Центром прав человека ZMINA»*, признана в РФ нежелательной организацией. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Как следует из размещенных данных, ZMINA* совершает действия, направленные на критику политики властей РФ. НПО также старается дестабилизировать общество и спровоцировать «национально-сепаратистские настроения» в России.

С момента, когда началось СВО, организация лоббирует политику Запада против РФ. При этом центр получает деньги от Госдепа США, властей Чехии, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов и некоторых других нежелательных организаций.

Ранее Минюст РФ включил в реестр иноагентов директора и основателя «Медузы»* Галину Тимченко**. Ее обвиняют в распространении фейков про ВС РФ и действия правительства России.

*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

**Внесена Минюстом в реестр иноагентов.