Минюст признал иноагентом издателя «Медузы»* Галину Тимченко
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Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов директора и основателя издания «Медуза» Галину Тимченко, сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве отметили, что Тимченко, являясь соучредителем и гендиректором нежелательного в РФ интернет-издания, выступала против СВО и распространяла ложную информацию о Вооруженных силах РФ и действиях российских властей.
Также в реестр иноагентов включены юрист Елена Лукьянова, АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» и объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020».
* организация иноагент, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ