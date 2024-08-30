Минюст признал иноагентом издателя «Медузы»* Галину Тимченко

сегодня в 17:48

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов директора и основателя издания «Медуза» Галину Тимченко, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что Тимченко, являясь соучредителем и гендиректором нежелательного в РФ интернет-издания, выступала против СВО и распространяла ложную информацию о Вооруженных силах РФ и действиях российских властей.

Также в реестр иноагентов включены юрист Елена Лукьянова, АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» и объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020».

* организация иноагент, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ