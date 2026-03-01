Командование ВС США: 3 военных погибли и 5 ранены в ходе операции против Ирана

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана трое американских военных погибли в бою, еще пятеро серьезно ранены.

«Несколько других получили незначительные осколочные ранения и сотрясения мозга — и находятся в процессе возвращения к исполнению служебных обязанностей», — написало командование в соцсети Х.

Там также добавили, что военные продолжают проводить крупномасштабные боевые действия. Ситуация постоянно меняется, поэтому пока имена погибших не разглашаются.

28 февраля Израиль и США начали масштабную военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Аятолла из Ирана Макарем Ширази, который считается одним из самых авторитетных шиитских богословов в мире, объявил джихад против США и Израиля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.