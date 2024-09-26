Командир обещал убить контрактника из Челябинска из-за перерасхода 200 л топлива

Военнослужащего из Челябинска, подписавшего контракт с Минобороны РФ, избил командир. Мужчина некорректно внес информацию в документы, сообщает « Осторожно, новости ».

29-летний Артур Б. подписал контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации в мае 2024 года. Он хотел заработать материальные средства для ребенка.

Бойца отправили служить в Донецкую Народную Республику. Уже 25 июня позиции Артура Б. обстреляли. Осколками ему посекло живот, лицо и плечи. До середины июля мужчина проходил лечение в больнице. После чего его опять отправили на линию боевого столкновения, рядом с населенным пунктом Корсунь.

Одной из задач Артура Б. было внесение информации в документы. Неприятная история произошла вечером 25 сентября. Командир бронированной группы, старший прапорщик, сказал контрактнику, что он допустил ошибку в бумагах. Согласно им, произошел перерасход около 200 литров топлива.

Артур рассказал, что по итогу разговора командир бронегруппы якобы взвел оружие, направил на него и сказал идти за ним. В случае непослушания обещал «обнулить», то есть, убить. Контрактник не согласился с этим.

После этого командир бронегруппы атаковал Артура Б. оружием по ноге и нанес удары в голову. Затем старший прапорщик потребовал не афишировать информацию, в противном случае обещал подстроить его смерть.

Артур Б. обратился за помощью к адвокату по военному праву. Также мужчина отправил заявление на имя Бастрыкина. Солдат требует открыть уголовное дело против командира бронированной группы, а также перевести его в безопасное место.

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