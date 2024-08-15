Командир «Ахмата» опроверг слухи о сдаче Суджи

«Мы Родиной не торгуем»: Алаудинов ответил на фейки о сдаче Суджи

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ответил на фейки о сдаче города Суджи в Курской области.

Ранее военкор Юрий Подоляка обратил внимание на репортаж итальянской журналистки из Суджи.

Алаудинов в своем Telegram-канале отметил, что город Суджа состоит из двух частей.Репортаж итальянки был снят в западной части города.

Местные власти официально заявляют, что Суджа не сдана, подчеркнул генерал-лейтенант.

«Мы не торопимся сдавать наши российские города по полуфейковым хохляцким видео. Мы Родиной не торгуем и на врага не работаем в трудные времена!», — заявил командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов обвинил ряд военкоров в работе на ВСУ.