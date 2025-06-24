Колумбийскую женщину-халка забили молотком на испанской вилле

На вилле в Испании была найдена мертвой 43-летняя колумбийская бодибилдерша Зунильда Хойос Мендес, известная как женщина-халк. Спортсменку забил молотком ее возлюбленный, сообщает РЕН ТВ .

Культуристка жила в арендованном доме на испанском побережье Коста-дель-Соль. Когда она перестала выходить на связь, ее друг обратился в полицию. Прибыв на виллу, правоохранители обнаружили страшную находку.

Тело Мендес лежало в луже крови. Рядом был труп ее возлюбленного. Как полагает следствие, мужчина нанес женщине множественные удары молотком, в том числе по голове. Поняв, что сотворил, партнер бодибилдерши покончил с собой.

Полицейские выяснили, что вилла не была взломана. Других людей на месте происшествия во время совершения преступления не было.

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