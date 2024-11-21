Колумбиец погиб при попытке перепрыгнуть через разъяренного быка
На корриде в Боливии мужчина погиб после того, как попытался перепрыгнуть через разъяренного быка, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на газету Daily Mirror.
Трагический инцидент произошел 12 ноября. Джон Марио Пуэльо Кабальеро под прозвищем Тень принимал участие в традиционном фестивале. При попытке перепрыгнуть через быка, но попал на его рога и отлетел в сторону.
Ему на помощь бросились люли и пытались отвлечь быка. С большим трудом пострадавшего удалось унести. Однако спасти его жизнь не удалось — мужчина умер от полученных ранений.
Ранее сообщалось, что нижегородским полицейским в поселке Воскресенское пришлось решать необычную задачу. Местный житель сообщил, что разъяренный бык напал на пастуха и чуть его не затоптал.