Колумбиец погиб при попытке перепрыгнуть через разъяренного быка

На корриде в Боливии мужчина погиб после того, как попытался перепрыгнуть через разъяренного быка, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на газету Daily Mirror.

Трагический инцидент произошел 12 ноября. Джон Марио Пуэльо Кабальеро под прозвищем Тень принимал участие в традиционном фестивале. При попытке перепрыгнуть через быка, но попал на его рога и отлетел в сторону.

Ему на помощь бросились люли и пытались отвлечь быка. С большим трудом пострадавшего удалось унести. Однако спасти его жизнь не удалось — мужчина умер от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что нижегородским полицейским в поселке Воскресенское пришлось решать необычную задачу. Местный житель сообщил, что разъяренный бык напал на пастуха и чуть его не затоптал.