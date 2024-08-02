Нижегородская коррида: силовики расстреляли быка, чтобы спасти пастуха

В Нижегородской области бык напал на пастуха, в животное пришлось стрелять

Нижегородским полицейским в поселке Воскресенское пришлось решать необычную задачу. Местный житель сообщил, что разъяренный бык напал на пастуха и чуть его не затоптал, пишет pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Очевидец Анатолий удил рыбу, когда увидел, как пастух держит за ноздри опасное животное, отводя от себя его голову. Мужчина сразу позвонил в полицию, и правоохранители прибыли на место происшествия через 5 минут.

По итогу стражи порядка обуздать быка и спасти местного жителя. Зверя пытались отогнать и до этого, но справиться с ним оказалось очень сложно.

«Когда мы подошли ближе к реке, увидели, что разъяренный бык пытается затоптать и забодать пастуха, который в свою очередь, держит его за ноздри, отводя от себя голову животного», — поделился с журналистами сотрудник уголовного розыска по имени Павел.

Тогда полицейским пришлось стрелять в воздух, а потом и в самого быка. Пострадавшему оказали первую помощь.