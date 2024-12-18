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Колокольню в Троице-Сергиевой лавре охватил сильный огонь

Пожар произошел в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде. Там загорелась колокольня, сообщает Mash .

Опубликованы кадры с места ЧС. Судя по ним, колокольню охватил сильный огонь. Виден серый дым.

На место происшествия уже прибыли пожарные. Причины возгорания не уточняются.

Ранее пожарные Подмосковья потушили горящий трактор и гараж в Павлово-Посадском округе. Возгорание произошло из-за замыкания в электропроводке.