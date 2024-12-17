Пожарные Подмосковья потушили горящий трактор и гараж в Павлово-Посадском округе

В понедельник, 16 декабря, работники отдельного поста 248-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы приняли участие в тушении трактора «Беларусь» и расположенного рядом гаража. Случай произошел в деревне Шебаново Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба управления.

Начальник части Николай Игнатьев рассказал, что ночью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился мужчина, который сообщил, что из-за замыкания в электропроводке произошло возгорание, и огонь охватил трактор и стоявшего рядом с ним гараж. Хозяин спецтехники попытался самостоятельно потушить пламя снегом, но попытки оказались неудачными.

«Оперативно прибыв на место происшествия и оценив обстановку, работники противопожарно-спасательной службы произвели боевое развертывание отделения на автоцистерне и при помощи двух стволов приступили к тушению пожара. Работать огнеборцам оказалось нелегко из-за того, что в гараже загорелись хранившиеся в нем горюче-смазочные материалы и автопокрышки, а чердак же был заполнен досками и пиломатериалами. Однако через полчаса пожар был успешно локализован, а через час полностью ликвидирован. Благодаря профессиональным и оперативным действиям пожарных огонь не добрался до рядом стоящего жилого дома. К счастью, никто не пострадал», — заключил Николай Игнатьев.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.