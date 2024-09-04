Количество жертв обстрелов ВСУ за сутки в Донецке выросло до 13 человек

Общее число жертв обстрелов украинской армии в Донецке выросло до 13 человек. Стало известно о гибели двоих детей на рынке «Сокол», сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале .

Информация о последствиях обстрелов республики продолжает поступать. Стало известно, что во время обстрела рынка «Сокол» в Донецке погибли двое детей — парень 2009 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Мужчина и мальчик 2013 года рождения получили ранения средней степени тяжести. Ранены при обстреле еще восемь человек. Двое из них в тяжелом состоянии.

«Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до 13 человек: трое погибли, 10 ранены. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Пушилин.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду днем нанесли ракетный удар по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка. Противник совершил 9 вооруженных атак и выпустил свыше 15 снарядов по территории региона.