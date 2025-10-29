Количество погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до 18

Количество погибших при взрыве на предприятии «Пластмасс» в Копейске Челябинской области увеличилось до 18 человек, сообщает РЕН ТВ .

Спасательные работы и разбор завалов на месте ЧП продолжаются до сих пор.

Взрыв на заводе в Копейске произошел вечером 22 октября. По версии следствия, он прогремел из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

24 октября в Челябинской области объявили днем траура. Глава региона Алексей Текслер заявил, что семьи погибших получат по 10 млн рублей, пострадавшие — от 1 до 2 млн рублей.

