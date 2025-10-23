сегодня в 08:53

Количество отравившихся онигири в Улан-Удэ увеличилось до 159

Количество отравившихся оиигири и иной готовой едой в Улан-Удэ в Республике Бурятия увеличилось со 145 до 159 человек. Госпитализированы 82, рассказали РИА Новости в местном Минздраве.

20 человек уже выписали. Они отправились домой.

90 человек из 159 пострадавших — дети.

Первые симптомы отравления у жителей Улан-Удэ зафиксировали 19 октября. Они ели купили готовую еду, произведенную одной компанией, в местной сети магазинов продуктов.

Правоохранители возбудили дело по статье 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»). Было проведено задержание женщины, которая руководила изготовлением еды в цехе готовой продукции. Ей предъявили обвинение.

Жители Улан-Удэ преимущественно отравились из-за онигири. У них нашли острую кишечную инфекцию.

