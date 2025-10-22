Число отравившихся онигири в Бурятии выросло до 145 человек

Количество отравившихся онигири в Улан-Удэ в Республике Бурятии выросло до 145 человек. Они заболели кишечной палочкой, сообщает Baza .

Люди отравились, покупая готовую еду от одной компании в сети местных магазинов. Госпитализированы 76 человек. 47 из них — несовершеннолетние.

До этого Baza сообщала, что жители Улан-Удэ преимущественно отравились из-за онигири. У них обнаружили острую кишечную инфекцию. Минздрав Бурятии следит за ходом расследования дела.

19 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело на фоне массового отравления местных жителей готовой едой из местной торговой сети. Оно расследуется по статье 238 Уголовного кодекса России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В тот же день с полок магазинов убрали товары компании, которая, предположительно, виновна в отравлении. Исчезли сэндвичи, бургеры, шаурма, онигири, сделанные блюда в контейнерах.

