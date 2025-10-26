Количество обманутых мошенниками детей увеличилось на 120% в России

Количество несовершеннолетних россиян, которые стали жертвами киберпреступлений, в 2025 году выросло на 120%. Столько детей были обмануты аферистами с января по сентябрь, сообщает пресс-служба УБК МВД России.

В полиции считают тенденцию тревожной. Аферисты научились похищать крупные суммы денег, оказывая влияние на детей.

Мошенники используют разные схемы обмана и психологического воздействия. Их преступники создали специально под детей.

Защищать в цифровом поле несовершеннолетних должны не только сотрудники правоохранительных органов, но и члены семьи. Пресс-служба УБК МВД России порекомендовала сформировать с ребенком доверительные отношения, чтобы он мог рассказать, если его пытаются обмануть. Также с детьми необходимо разговаривать о том, что им интересно в Сети и даже обсуждать блогеров.

Рекомендуется устанавливать на устройства детей родительский контроль. Ребенку нужно рассказать, с какой целью это вводится.

Если несовершеннолетний покупает что-либо в интернете, то для него нужно оформить еще одну карту. На ней необходимо установить лимит. Благодаря этому, получится следить за расходами ребенка и предотвращать непредвиденные списания.

