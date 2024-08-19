Колесо обозрения в Измайловском парке Москвы возобновило работу

Колесо обозрения в Измайловском парке на востоке столицы возобновило работу после внезапной остановки. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

​Сообщение о ЧП поступило в понедельник в 16:51 по адресу: Москва, Измайловское шоссе, дом № 73Ж. По прибытии пожарно-спасательных расчетов выяснилось, что из-за отключения электричества в парке остановилось колесо обозрения. В момент остановки аттракциона в кабинках находились 10 человек.

В настоящее время работа колеса обозрения возобновлена, в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее стало известно, что около 10 человек застряли на колесе обозрения в Измайловском кремле. Из-за жары люди пытались выломать ограждения кабинок застрявшего аттракциона.