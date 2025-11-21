Кохал стало плохо в суде после оглашения приговора за убийство Энди Картрайта

Марине Кохал, признанной виновной в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко), стало плохо сразу после оглашения приговора, передает корреспондент РИАМО из зала Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. В суд вызвали скорую помощь.

21 ноября Марина Кохал получила 12,5 лет лишения свободы. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Кохал предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Ей зачли время содержания в СИЗО.

Вдова Картрайта взята под стражу в зале суда немедленно.

Кохал убила Юшко в 2020 году, введя ему сверхдозировку препарата для больных диабетом, после чего расчленила его тело на 15 частей. Она утверждала, что муж скончался от наркотической передозировки, а она лишь попыталась сымитировать его пропажу, беспокоясь о репутации рэпера. Поэтому, по словам обвиняемой, она и решила расчленить тело супруга.

В октябре 2025 года прокуратура запросила для Кохал 13 лет лишения свободы за убийство мужа, попросив не судить фигурантку за надругательство над телом из-за истечения сроков давности

