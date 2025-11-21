Потрошительница с Невского: вдове расчлененного рэпера Картрайта огласили срок

В Санкт-Петербурге завершился суд над вдовой рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Мариной Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении супруга. Суд признал ее виновной и приговорил к 12,5 года лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент РИАМО из зала Смольнинского районного суда.

Останки музыканта обнаружили летом 2020 года в квартире на Невском проспекте, где жила пара. По версии следствия, Кохал убила мужа, введя ему сверхдозировку препарата для больных диабетом, после чего расчленила его тело на 15 частей.

Сама же она утверждала, что муж скончался от наркотической передозировки, а она лишь попыталась сымитировать его пропажу, беспокоясь о репутации Юшко. Поэтому, по словам Кохал, она и решила расчленить тело супруга.

Изначально обвиняемая содержалась в СИЗО, но в октябре 2021 года ее перевели под домашний арест. Через два с половиной года, в августе 2024-го, меру пресечения снова смягчили, оставив лишь ограничение на выполнение некоторых действий.

Установить точную причину смерти рэпера следствию мешало то, что часть органов погибшего отсутствовала, а те, что удалось найти, были выстираны. Следователи полагают, что трагедия произошла из-за личной неприязни между парой.

Расследование длилось два года, после чего почти столько же времени судебные заседания переносились из-за задержек с проведением экспертиз. При этом тело музыканта также долго не могли предать земле — из-за затянувшихся исследований его похоронили только в конце 2021 года в украинском городе Белая Церковь (Киевская область).

В октябре 2025 года прокуратура запросила для Кохал 13 лет лишения свободы за убийство мужа, попросив не судить фигурантку за надругательство над телом из-за истечения сроков давности. В последнем слове обвиняемая называла свой поступок «идиотским», заявив, что тогда не видела другого выхода, и признала, что ее действия превратили трагедию в общественный скандал. Свою вину фигурантка не признала.

Вдова рэпера получила 12,5 лет лишения свободы. Ей зачтен срок пребывания в СИЗО. Марина Кохал взята под стражу в зале суда немедленно.

