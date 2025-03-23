Житель Тюмени почти год преследует бывшую девушку и угрожает ей

Бывший молодой человек почти год преследует жительницу Тюмени. Мужчина присылает угрозы, караулит около работы и оформляет на девушку микрозаймы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Полина и 36-летний Эльнур расстались в июне прошлого года. После разрыва мужчина начал угрожать девушке и шантажировать, обещая раскрыть родителям информацию о «непристойном образе жизни» дочери. В качестве условия сохранения тайны Эльнур потребовал от Полины продолжить интимные отношения и делать вид, что ничего не происходит.

По словам Полины, Эльнур был заблокирован через 3 месяца после первых угроз. Он заваливал девушку сообщениями и ежедневно звонил в домофон. Также экс-возлюбленный следил за ее передвижениями и поджидал у работы.

Кроме того, Эльнур переводил Полине по 1 копейке, заказывал спам-звонки и оставлял заявки на сайтах микрофинансовых организаций и наркологических клиник.

Пострадавшая рассказала, что была вынуждена сменить номер телефона, однако Эльнур узнал новый и ситуация лишь усугубилась. Еще тюменец приходит к Полине на работу, звонит работодателю и оставляет негативные отзывы салону, в котором работает девушка.

Полина написала на Эльнура два заявления в правоохранительные органы, однако сотрудники полиции бездействуют. По ее словам, полицейские ей сказали: «Когда убьет — приходите».