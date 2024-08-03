Клычков: пострадавших при атаке БПЛА в Орловской области нет

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Пострадавших при атаке БПЛА на жилой дом в Орловской области нет

Пострадавших при атаке украинских БПЛА на жилой дом в Орловской области нет, заявил губернатор Андрей Клычков.

«Два БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Возгорание локализовано, пострадавших нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным властей Орловской области, при массированной атаке на регион средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено три БПЛА.

Ранее сообщалось о повреждениях в жилом доме под Орлом в результате атаки ВСУ.