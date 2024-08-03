Mash: второй беспилотник врезался в дом под Орлом
Еще один украинский беспилотник атаковал жилой дом в Орловской области
Еще один украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Жилина Орловской области, пишет Telegram-канал Mash.
Второй удар по многоэтажке пришелся в момент, когда местные жители, испуганные первой атакой, пытались покинуть опасный район.
По данным канала, десятки людей пытались эвакуироваться с места атак дронов.
Ранее беспилотник ВСУ врезался в этот же многоквартирный дом, загорелись несколько квартир.
Официальной информации нет.