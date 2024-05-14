Китайский кроссовер-убийца пытался заживо сжечь россиянина

Китайский кроссовер GAC попытался заживо сжечь своего владельца. Водитель вместе с супругой решил заправиться на трассе-М12, но внезапно в машине загорелась левая передняя дверь. При этом в автомобиле заклинили ремни безопасности и отказали тормоза, сообщает SHOT .

Пара ехала из Оренбурга в Москву и по счастливой случайности не взяла с собой детей. На повороте перед заправкой дым повалил из капота, а затем загорелась дверь с водительской стороны. Супруга выскочила из машины прямо на ходу, а вот глава семейства не смог сразу покинуть пылающую машину — заклинило ремни безопасности и даже задние двери.

Мужчина госпитализирован в московскую больницу с серьезными ожогами. Особенно пострадало лицо, руки и ноги, сгорели волосы на голове. Вся одежда прилипла к обожженному телу. Чтобы потушить кроссовер, сотрудникам заправки понадобилось три баллона воды по 50 литров.

Перед поездкой в Оренбург автомобиль прошел ТО, где сообщили, что с транспортом все в порядке. Машине нет даже года, она куплена в декабре за 2,6 млн рублей. Водитель начал ездить на ней только в феврале. Пострадавший уже обратился к дилеру и производителю GAC. Они заявили, что проведут экспертизу.

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