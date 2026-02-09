Китайский кроссовер насмерть сбил женщину-пешехода в Новой Москве

сегодня в 11:28

Китайский кроссовер сбил пешехода на территории ТиНАО в Москве. От полученных травм пострадавшая женщина скончалась, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в понедельник утром в населенном пункте Ознобишево. Предварительно, в районе дома № 1, стр. 3, водитель автомобиля марки HAVAL сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на ЮВХ около станции Андроновка в Москве. В районе ДТП возникла пробка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.