«Китайская угроза»: Си Цзиньпин мог перенести инсульт до визита на парад Победы в Москву

Необычные движения головы главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина во время его визита в Москву на праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы вызвали вопросы о его здоровье, пишет Telegram-канал «Китайская угроза» .

На видеозаписях можно заметить, что председатель КНР иногда непроизвольно наклоняет голову в левую сторону. По мнению авторов, это может быть связано с последствиями перенесенного инсульта.

Специалисты считают, что подобные симптомы могут быть связаны с повреждением двигательной коры головного мозга или базальных ганглиев. Это вызывает повышенное напряжение мышц шеи с одной стороны и провоцирует непроизвольные наклоны головы в сторону.

8 мая председатель КНР Си Цзиньпинь приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров продлились 3,5 часа. Главы государств обсудили украинский конфликт и другие темы. В День Победы китайский лидер был среди почетных гостей на праздничном параде на Красной площади.