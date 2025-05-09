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МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине и иные вопросы

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в неформальной беседе за чаем 8 мая, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в китайском МИД, лидеры страны обсудили украинский конфликт и другие темы. Си Цзиньпин подчеркнул, что в вопросе украинского кризиса КНР придерживается мнения общей, всеобъемлющей концепции глобальной безопасности, которая основана на сотрудничестве.

Лидер Китая отметил, что страна считает необходимым учитывать разумные озабоченности в области безопасности всех государств. А также КНР выступает за устранение коренных причин возникшего кризиса.

«Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира», — добавил Си Цзиньпин.

Председатель КНР будет одним из главных иностранных гостей парада Победы, который состоится на Красной площади Москвы 9 мая.