Китаянка похитила девочку, чтобы вырастить идеальную жену для сына

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В Китае женщина похитила 11-летнюю девочку, чтобы вырастить сыну идеальную жену

В Китае женщина похитила одиннадцатилетнюю девочку с целью вырастить из нее идеальную жену для своего 27-летнего сына. Похитителей приговорили к 2 годам и 7 месяцам тюремного заключения, сообщает РБК .

Инцидент произошел в прошлом году в провинции Гуйчжоу. Сначала китаянка по фамилии Ян обратилась с предложением к отцу ребенка, но получила отказ. Затем в сговоре с сыном женщина похитила девочку.

Вскоре правоохранительные органзы задержали злоумышленницу. Сын сдался полиции через несколько дней. На тот момент 11-летняя похищенная проживала в чужом доме 4 дня.

В середине декабря за похищение ребенка суд приговорил женщину и ее сына к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы.

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