Китай лишился символа своей «культурной революции»

77-летняя Сун Биньбинь, которую считали символом китайской «культурной революции», умерла в Нью-Йорке. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Сун Биньбинь была дочерью одного из создателей компартии Китая Сун Жэньцюна. В Соединенных Штатах женщина занималась научной деятельностью. В 1989 году ей дали докторскую степень в Массачусетском технологическом институте.

В 1960-х годах Сун Биньбинь занимала должность одного из главарей хунвейбинов. Они напрямую подчинялись Мао Цзэдуну и выполняли поставленные перед ними задачи. Женщина занималась преследованием тех, кто выступает против революции и ее идей.

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