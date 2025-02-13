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Кишечную палочку нашли в лавке «Братья Караваевы» в центре Москвы

Сотрудники теротдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО провели внеплановый выборочный контроль в кулинарной лавке «Братья Караваевы» (ООО «Мишлен»), работающей на Большой Грузинской улице, 57, стр. 1. Это произошло по согласованию со столичной прокуратурой после обращения о случае пищевого отравления. В заведении нашли бактерии группы кишечной палочки, сообщается на сайте ведомства .

Во время проведения контроля в кулинарной лавке обнаружили грубые нарушения требований к хранению еды. Были взяты образцы готовой пищи, которая продавалась в кафе. Во время их проверки нашли бактерии группы кишечной палочки. Продавать такие блюда нельзя, поскольку они могут спровоцировать отравления.

В прошлый раз был организован плановый выборочный контроль. Во время него ООО «Мишлен» допустило аналогичное нарушение.

Сотрудники управления Роспотребнадзора приняли решение временно запретить деятельность заведения по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ. Предприятие общепита опечатано, протокол был отправлен в Арбитражный суд Москвы. Лавка «Братья Караваевы» не будет работать 60 суток.

5 февраля 2024 года Арбитраж признал виновным ООО «Мишлен» в совершении административного правонарушения по той же статье.

Ранее в Москве сотрудники Роспотребнадзора закрыли ресторан «The Бык» на 60 суток. Там 15 января отравился человек.