Кириллов заявил, что ВСУ готовятся обвинить РФ в применении химоружия в зоне СВО

Минобороны России получило информацию, что Вооруженные силы Украины готовятся обвинить российских военных в применении химического оружия в ходе проведения СВО, об этом на брифинге министерства заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов заявил, что ВСУ готовятся обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы она составила якобы независимое заключение.

«Обращаю ваше внимание, что, по мнению Техсекретариата, украинская сторона не обладает техническими средствами и навыками по отбору материалов, отвечающих требованиям ОЗХО. В целях содействия киевскому режиму в июне 2024 года две группы сотрудников украинских спецслужб общей численностью более 40 человек прошли обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ на базе Химико-технологического центра в Гааге», — подчеркнул Кириллов.

Украина и Техсекретариат ОЗХО заключили соглашение «О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия». Киев сможет задействовать ОЗХО для обхода процедур по Конвенции и сможет навязывать организации свои ложные выводы и доказательства.

Киевская власть планирует воспользоваться фактом отсутствия представителя России в ОЗХО, чтобы обвинить страну в использовании запрещенного оружия.

Ранее сообщалось, что Россия установила более 400 фактов применения ВСУ запрещенного оружия. Военные находили лаборатории, где изготавливалось оружие общеядовитого действия в ДНР.