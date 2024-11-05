Кириллов: ВСУ вернулись к попыткам захвата Запорожской АЭС

После неудачи с захватом Курской АЭС украинские силы вернулись к попыткам взять под свой контроль Запорожскую АЭС, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

О попытке противника захватить Запорожскую электростанцию свидетельствуют обнаруженные в октябре текущего года планы операции «Короткое замыкание». По словам Кириллова, в ней должны были участвовать украинские силы специальных операций.

Согласно найденному плану, ВСУ хотели использовать для захвата Запорожской АЭС РСЗО HIMARS и ударные беспилотники. Благодаря упреждающим действиям российских военнослужащих украинские силы не смогли осуществить эту попытку.

Кириллов напомнил, что подобные попытки уже предпринимались в 2022 году, когда спецназ ГУР Украины вместе с иностранными наемниками пытался форсировать Каховское водохранилище. Таким способом украинские силы хотели создать плацдарм для захвата ЗАЭС.

Ранее стало известно, что одной из целей вторжения ВСУ в Курскую область был захват Курской АЭС. Если бы им удалось это сделать, то случилась бы крупномасштабная авария.