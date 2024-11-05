Украина потеряла 68 источников ионизирующего излучения. Об этом сказано в докладе, который секретарь Совета национальной безопасности страны направил премьер-министру Денису Шмыгалю, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

В представленном докладе говорится о потере Украиной 68 источников ионизирующего излучения. В том числе речь идет о высокоактивных источниках радиации. Как отметил Кириллов, они находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области.

Генерал-лейтенант заявил, что эти новости вызывают особую настороженность. Кириллов добавил, что Украина — один из основных импортеров отработавшего ядерного топлива.

По словам начальника войск РХБЗ, маршруты поставок проходят через Польшу и Румынию. Все организационные и финансовые вопросы по этой теме курирует руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее Кириллов заявил, что у Киева в настоящее время нет возможности создать ядерные боеприпасы. Однако Украина может создать «грязную бомбу», взорвать ее и во всем обвинить Россию.