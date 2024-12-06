Киргизские спецслужбы задержали главного налоговика страны за коррупцию
ГКНБ: в Киргизии задержан глава налоговой по подозрению в коррупции
Главу налоговой службы Киргизии Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычова арестовали. Они, предположительно, занимались коррупцией и злоупотребляли полномочиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ).
Продолжается расследование открытого уголовного дела. Уже известно, что Абдувапов и Кыдыргычов участвовали в махинациях вокруг электронных товарно-транспортных накладных.
Оба чиновника находятся в ИВС СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
Ранее в республике задержали группу лиц. Они планировали захват власти.