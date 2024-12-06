Киргизские спецслужбы задержали главного налоговика страны за коррупцию

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ГКНБ: в Киргизии задержан глава налоговой по подозрению в коррупции

Главу налоговой службы Киргизии Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычова арестовали. Они, предположительно, занимались коррупцией и злоупотребляли полномочиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ).