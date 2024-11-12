В Киргизии задержана группа лиц, намеревавшихся захватить власть

В Киргизии задержаны подозреваемые в организации массовых беспорядков, которые планировали захватить власть, сообщает МВД республики .

Местные правоохранители получили информацию о том, что некая группировка планирует устроить массовые беспорядки и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. У каждого из ее участников была своя роль: организаторы, пособники и т. д.

Так, планировалось проведение спортивных игр в пригороде Бишкека. Под этим предлогом группировка намеревалась призывать к актам насилия и дестабилизировать обстановку для дальнейшего захвата власти в день проведения выборов в местные кенеши 17 ноября.

По данному факту было возбуждено уголовное дела по статьям 36 — 278 ч.1 УК Кыргызской Республики. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержали семерых подозреваемых, в том числе граждан иностранных государств.

У мужчин изъяли различное вооружение, в том числе гранаты, патроны, пистолеты, а также наркотические вещества и алкоголь, которым они хотели споить толпу. Задержанным уже предъявлены обвинения. Они заключены под стражу до 10-го января 2025 года.

Устанавливаются другие лица, причастные к деятельности данной преступной группы.

Ранее в Абхазии из изолятора выпустили последнего из пяти оппозиционеров, которых задержали за стычку с депутатом парламента. Оппозиция начала деблокировать мосты.