Мошенник убедил продать ему квартиру в Ногинске по низкой цене и не отдал деньги
Мошенник обманом завладел квартирой в Ногинске и хочет выселить многодетную мать
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении молодой многодетной мамы из Ногинска. Мужчина убедил женщину продать ему квартиру по сниженной цене, а затем не вернул деньги, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.
Гражданин Киргизии убедил женщину-сироту продать ему двухкомнатную квартиру по низкой цене. В ней, кроме самой жительницы и ее бывшего супруга, прописаны трое малолетних детей.
После того, как сделка состоялась, мужчина не передал деньги и потребовал, чтобы женщина вывезла свои вещи.
Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования инцидента.