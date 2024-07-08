Мошенник убедил продать ему квартиру в Ногинске по низкой цене и не отдал деньги

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении молодой многодетной мамы из Ногинска. Мужчина убедил женщину продать ему квартиру по сниженной цене, а затем не вернул деньги, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Гражданин Киргизии убедил женщину-сироту продать ему двухкомнатную квартиру по низкой цене. В ней, кроме самой жительницы и ее бывшего супруга, прописаны трое малолетних детей.

После того, как сделка состоялась, мужчина не передал деньги и потребовал, чтобы женщина вывезла свои вещи.

Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования инцидента.