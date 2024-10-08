Кимаковский: ВС РФ берут в клещи Кураховку и Селидово в ДНР

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российская армия взяла в клещи Кураховку и Селидово. Бойцы продвигаются дальше, сообщает РИА Новости .

По его словам, ВС РФ осуществляют движение с юга и на запад, севернее Угледара. ВСУ уже покидают Кураховку, потому что поселок оказался в клещах российской армии.

Кроме того, такая же ситуация складывается и в Селидово. Город является одним из самых крупных и стратегически важных для ВСУ на покровском направлении.

Его освобождение поможет российским войскам открыть путь на Красноармейск (Покровск). Также ВС РФ благодаря взятию под контроль Селидово смогут вести наступление в тыл кураховской группировки противника.

Сейчас подразделения ВС России пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в Селидово. Кроме того, Кимаковский рассказал, что украинская оборона в Красноармейске ослабла. ВС РФ находятся в нескольких километрах от данного населенного пункта.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР. Также ВС РФ отразили контратаку ВСУ.