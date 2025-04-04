Киллер Гоша Крокодил получил 17 лет тюрьмы за кровавую бойню в московской сауне

Столичный суд приговорил 54-летнего Игоря Батенева по кличке Гоша Крокодил к 17 годам колонии строгого режима за расстрел шестерых человек в сауне. Убийство произошло около 30 лет назад, сообщает пресс-служба московской прокуратуры .

По данным следствия, мужчина действовал вместе с тремя сообщниками. Им пообещали денежное вознаграждение за убийство четверых человек.

30 апреля 1994 года киллеры выследили своих жертв. Вооружившись, они приехали в сауну на Бережковской набережной. В помещении были не только те лица, которых «заказали» Бетеневу и его сообщникам, но и другие граждане. Киллеры решили убить всех.

Сначала преступники расстреляли трех людей на первом этаже, затем они поднялись на второй этаж, где была бильярдная комната, и выстрелили еще в шестерых.

Шесть человек погибли на месте от полученных травм. Троих медики смогли спасти.

Уголовное преследование сообщников киллера было прекращено в связи с их смертью.

Ранее киллеров задержали под Иркутском. В конце 1990-х годов им «заказали» убийство Юрия Плясулина, которого преступники сначала пытали, а затем задушили и расчленили.