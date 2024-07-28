Киевский режим западным оружием обстрелял Донецк и Горловку

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Украина выпустила 18 снарядов по Донецку и Горловке

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что за последние сутки Донецк и Горловка подверглись обстрелу со стороны киевского режима, пишет РИА Новости .

По данным СЦКК, Украина выпустила по населенным пунктам минимум 18 снарядов, поступивших на вооружение из стран НАТО. Речь идет о снарядах 155 мм.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 3.30 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Калининский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях.

Позднее киевский режим повторил атаки. Около 6:40 по Горловке ударили еще четыре снаряда, а в период с 7:30 до 8:00 обстреляли Петровский район Донецка.

Ранее сообщалось, что жители Горловки вынужденно прятались несколько часов из-за действий Вооруженных сил Украины. Люди сидели по подвалам из-за сильного обстрела населенного пункта.