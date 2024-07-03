Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей из Волчанской общины Харьковской области, пишет RT со ссылкой на СМИ.

По данным главы Волчанской районной военной администрации Тамаза Гамбарашвили, эвакуации подлежат 112 детей, сообщает украинское издание «Общественное».

Авторы статьи подчеркивают, что населенные пункты территориальной единицы, попавшие под эвакуацию, находятся в 30 км от границы с Россией.

Ранее сообщалось, что ВСУ при поддержке НАТО планирует контрнаступление под Харьковом.