сегодня в 13:46

КГБ Белоруссии предотвратил удары литовских БПЛА по объектам в Минске

Глава Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы страны предотвратили атаку литовских дронов на объекты в Минске и пригороде, сообщает ТАСС .

Силовики продолжают работу. При этом пока поделиться подробной информацией с общественностью невозможно.

По словам Тертеля, в Белоруссии проявляются террористические ячейки. Они должны обнаружить себя одновременно с вторжением в страну.

Также в ведомстве заявили, что тысячи боевиков на Украине прошли подготовку, чтобы захватить населенный пункт в Белоруссии. Киев перебрасывает в республику оружие. КГБ пресек более 40 таких попыток со стороны Украины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью Запада является захват «хотя бы кусочка» белорусской земли. Поэтому в страну хотят направить войска.