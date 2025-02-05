Казахстанская полиция отпустила чеченку, сбежавшую от домашнего насилия

Сбежавшую от домашнего насилия чеченку Эльзу С., которую ранее задержали казахстанские правоохранители, все же отпустили из отделения полиции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Девушка записала видео и заявила, что по собственному желанию покидает отдел полиции в Доссоре. Она направляется в город Актобе. По словам Эльзы, она не имеет претензий к сотрудникам казахской полиции.

Также девушка заявила, что насильственных действий в отношении нее в полиции не применяли. Из отдела ее отпустили после статей, опубликованных правозащитниками из кризисного центра «Марем», а также несколькими СМИ.

Чеченка в полиции написала объяснительную, в которой сообщила, что добровольно покинула родной регион. Она также утверждает, что активист Владислав Х., помогавший ей уехать, не оказывал на нее давления.

Правозащитница Светлана Анохина при этом отметила, что на Эльзу в полиции все же надавили. В отделении с ней был адвокат, он помог девушке выйти на свободу.

5 февраля Эльзу задержали в Казахстане. Активисты заявляли, что у девушки отобрали документы до тех пор, пока она не встретится с родственниками.