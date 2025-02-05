Чеченку, сбежавшую от домашнего насилия, задержали в Казахстане

Чеченку Эльзу С., которая сбежала от домашнего насилия, задержали в Казахстане. Активисты заявляют, что у женщины отобрали документы до тех пор, пока она не встретится с родственниками, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Правозащитница Светлана Анохина рассказала, что Эльза С. самостоятельно связалась с сотрудниками кризисного центра «Марем», рассказала свою историю и попросила помочь. Чеченку, как она сама утверждает, с детства били и против воли отдали замуж. Женщина пыталась покинуть мужа, но каждый раз безуспешно — он ее возвращал.

3 февраля Эльза С. покинула дом. Активист Владислав Х. оказал ей помощь в пересечении границы с Казахстаном. Однако мужчину и женщину вместе схватили в населенном пункте Доссор.

У Эльзы С. отобрали паспорт. Там сказали, что женщине необходимо дождаться, пока за ней приедут родственники.

Эльзу и Владислава отвезли в казахстанский Атырау. Родственники дамы уже практически прибыли в страну.

Они объявили чеченку в розыск 3 февраля. Как пишут «Осторожно, Новости», обращение в полицию — классическая тактика при попытке вернуть жертву домашнего насилия домой.

Ранее в Москве мужчина убил сожительницу, до этого жаловавшуюся на домашнее насилие.