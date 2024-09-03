Кавказец расстрелял жителя Химок, сделавшего замечание о громкой музыке

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2 сентября житель Химок сделал замечание уроженцам Кавказа, которые слишком громко слушали музыку. Один из них достал оружие и расстрелял мужчину, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Пострадавший получил ранения разных частей тела, но остался жив. После расстрела злоумышленники скрылись с места преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Правоохранительные органы устанавливают лица, совершившие преступление.

Ранее банда вооруженных мужчин на автомобиле Infiniti атаковала свадебный автобус в Подмосковье. Они решили, что транспорт их подрезал, перегородили дорогу и начали бить стекла.