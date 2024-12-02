Кавказец напал на девушку в столичном кафе за отказ познакомиться

Кавказец попытался познакомиться с девушкой в столичном кафе, которое расположено на улице Народного Ополчения. После отказа он напал на нее и избил, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в кафе быстрого питания в воскресенье вечером. Девушка сидела за столиком, когда к ней начал подходить другой посетитель. Он намеревался познакомиться, но получил отказ.

По словам очевидцев, мужчина был кавказской внешности. После того, как девушка дала понять, что не хочет знакомиться, она пересела. Мужчина развернулся и, как казалось, тоже решил уйти. Однако он внезапно подбежал к посетительнице, схватил ее за волосы, ударил об стол, а затем кинул на пол.

Очевидцы отмечают, что кавказец был в заведении вместе с друзьями. Они сидели за столиком рядом, но даже не попытались остановить своего приятеля. Мужчины оттащили его от девушки только в тот миг, когда ситуация накалилась до предела.

На помощь пострадавшей пришли и другие посетители. На место происшествия вызвали полицию. Пока все ждали приезда правоохранителей, нападавший успел сбежать. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и повреждением позвонков. Она написала заявление в полицию.

Ранее правоохранители задержали кавказца, пырнувшего ножом жителя Ступина. Сначала подозреваемый подрался с местным жителем, а затем ударил его оружием.