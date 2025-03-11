Каторов рассказал о помощи пострадавшим в результате атаки дронов на Подмосковье

В Ленинском округе поставили шатер, где помогают пострадавшим при атаке БПЛА

Глава Ленинского городского округа и секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов рассказал, что с самого утра на месте атаки БПЛА работают добровольцы и активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеры Подмосковья», сообщает пресс-служба местного отделения «Единой России».

Для пострадавших организовали автобусы. В транспорте можно согреться и дождаться решения по поводу временной помощи. Также в автобусах дежурят волонтеры и сотрудники УК. Они консультируют пострадавших.

На месте происшествия поставили шатер. Там волонтеры «Единой России» и добровольцы готовят горячие напитки и выпечку людям. Молодогвардейцы и члены партии организовали обход территорий. Они рассказывают жителям о том, где можно получить помощь.

Каторов отметил, что в первые минуты после атаки поступил сигнал в диспетчерскую службу о прилете дрона. Это произошло в 5:18. Экстренные службы оперативно выехали на место, оцепили территорию.

«Наибольшие повреждения зафиксированы по адресам: ул. Фокина, д. 6, Западный квартал, д. 5, к. 1 и д. 6, к. 2. В микрорайоне Пригород Лесное разрушения незначительны. Сейчас в микрорайоне Купелинка развернут штаб», — сказал глава Ленинского округа.

По его словам, четверых пострадавших в результате атаки БПЛА жителей округа госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает. Сейчас власти проводят оценку ущерба. Началось восстановление фасадов.

Фото - © Пресс-служба местного отделения «Единой России»

Исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Каширин отметил, что для пострадавших оперативно закупили все необходимое: воду, еду, был установлен шатер. Также составлен четкий график дежурства волонтеров.

«Сейчас важно, чтобы никто не остался без помощи. Мы продолжим работать на месте столько, сколько потребуется», — сказал Каширин.

Во вторник утром ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Москву и Московскую область. В результате погибли три человека. Они были сотрудниками «Мираторга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверо пострадавших остаются в больнице Видного после атаки БПЛА.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений», — отметил Воробьев.