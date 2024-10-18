Катер с пассажирами затонул в канале Петербурга. Никто не пострадал

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Пассажиры смогли выбраться с тонущего в Крюковом канале Петербурга катера

Небольшой катер с тремя людьми на борту затонул в Крюковом канале Санкт-Петербурга. ЧП произошло накануне около 22:30, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, судно получило повреждение после столкновения с понтоном, что привело к образованию пробоины.

Пассажиры смогли выбраться на берег самостоятельно. В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства данного инцидента.

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга также инициировала проверку соблюдения норм безопасности в сфере эксплуатации водного транспорта и защиты прав пассажиров.

Ранее в Петербурге городской автобус, осуществлявший перевозку пассажиров, попал колесом в яму с горячей водой на улице Кронштадтской и застрял в ней. Это произошло из-за размыва грунта после прорыва трубы.